В Псковской области ликвидируют последствия непогоды

Главное управление МЧС России по Псковской области приведено в режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями и нарушением энергоснабжения в ряде районов.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в круглосуточном режиме работает оперативный штаб, осуществляющий сбор информации, обработку заявок и обращений населения.
Мобильные бригады, сформированные из числа аэромобильной группировки управления, оказывают адресную помощь по распиловке и уборке поваленных деревьев.
Оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов осуществляют сбор информации по отключению энергоснабжения. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасания по телефонам 101» или 112.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Псковской области (8112)79-99-99.