Общество

В Псковской области ликвидируют последствия непогоды

Главное управление МЧС России по Псковской области приведено в режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями и нарушением энергоснабжения в ряде районов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в круглосуточном режиме работает оперативный штаб, осуществляющий сбор информации, обработку заявок и обращений населения.

Мобильные бригады, сформированные из числа аэромобильной группировки управления, оказывают адресную помощь по распиловке и уборке поваленных деревьев.

Оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов осуществляют сбор информации по отключению энергоснабжения. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Если отключили электроэнергию:

отключите электроприборы, выдернув вилки из розеток;

проверьте: отключен весь район или только ваш дом;

если отключение произошло во всем населенном пункте, на всякий случай сделайте запас воды для хозяйственных нужд;

обратитесь в вашу управляющую компанию или Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования;

после восстановления энергоснабжения, поставьте на подзарядку все приборы, имеющие встроенные аккумуляторы и использованные вами в период временного отключения электричества.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасания по телефонам 101» или 112.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Псковской области (8112)79-99-99.