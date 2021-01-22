Общество

Псковичей научат психологической устойчивости 30 января

Мастер-класс «Как сохранять психологическую устойчивость в трудных жизненных ситуациях» состоится в рамках реализации проекта «Круг поддержки» в Пскове 30 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.





Мастер-класс начнется на платформе ZOOM в 10:30. Окончание планируется в 13:30-14:00.

На мастер-классе рассмотрят внутренние и внешние условия психологической устойчивости в трудных жизненных ситуациях. «Мы поговорим о типах устойчивости и о том, какие свойства личности влияют на способность человека поддерживать и восстанавливать психологическую устойчивость», - пояснили организаторы.

Участники мастер-класса исследуют тему социальной поддержки как одного из факторов устойчивости и познакомятся с ее различными формами. Участникам мероприятия предложат практическое упражнение, направленное на осознание собственных ресурсов устойчивости, которое в дальнейшем можно будет выполнять самостоятельно.

Мастер-класс может быть интересен тем, для кого переживание потери душевного и эмоционального равновесия в данный период жизни является актуальным, а также тем, кому интересна эта тема и важна в личностном или профессиональном плане, рассказали организаторы.

Ведущей мастер-класса выступит Елена Середа - кандидат психологических наук, доцент, гештальт-терапевт, онкопсихолог, обучающий тренер, супервизор. Опыт практической работы - более 25 лет.

Всем желающим принять участие в мастер-классе необходимо до вечера 26 января прислать свою заявку в сообщения сообщества с указанием своего электронного адреса. «К вам на почту до субботы будет прислано приглашение на мероприятие в ZOOM», - добавили организаторы.

Мастер-класс «Как сохранять психологическую устойчивость в трудных жизненных ситуациях» проводится как часть проекта «Круг поддержки», реализуемого с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов.