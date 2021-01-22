Общество

В Пушкиногорском районе администрацию обязали предоставить жилье сироте

Суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора к администрации Пушкиногорского района об обязании предоставить благоустроенное жилье по договору найма, отвечающее санитарно-техническим требованиям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Прокурор действовал в интересах лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он исходил из того, что, несмотря на признание жилищных прав М., они до настоящего времени остаются нереализованными.

Решением Пушкиногорского районного суда исковые требования в защиту прав, свобод и законных интересов сироты удовлетворены. Решение пока не вступило в законную силу.