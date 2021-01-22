Общество

«Ковидные» надбавки одним врачам нельзя выплачивать за счет других — Сергей Миронов

Сложившаяся система оплаты труда медработников несправедлива, противоречит майским указам президента и должна быть упразднена. На смену «страховой» медицине должно прийти государственное здравоохранение с прямым финансирование из бюджета. Такого мнения придерживается лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в 2020 году в результате доплат за работу с COVID-пациентами средняя зарплата медработников в стране выросла, несмотря на сокращение объемов плановой помощи. В то же время, по данным Счетной палаты РФ, без учета таких доплат, зарплата более чем трети врачей и почти четверти среднего и младшего медперсонала сократилась на 15%.

«Очередные манипуляции Минздрава со статистикой не могут скрыть главного: действующая система оплаты труда медработников не позволяет им рассчитывать на достойную и справедливую зарплату, которая была бы защищена от инфляции. Говоря медицинским языком, клиническая картина налицо – «костыль» в виде «ковидных» надбавок не может вылечить врожденную хромоту страховой медицины», – отметил Сергей Миронов.

Лидер партии отметил, что сложившаяся практика идет вразрез с «майскими» указами Президента, в которых поставлена задача по постоянному увеличению зарплаты для всех врачей.

«Зарплата врача не должна зависеть от спроса на его услуги. Разумеется, за работу в особых условиях и сверхурочные часы нужно доплачивать, как и в любой профессии. Но надбавки за «ковид» одним врачам нельзя выплачивать за счет других. Как быть тем медработникам, кто не занят в лечении коронавирусной инфекции? Им что, из-за снижения обращений за плановой медпомощью и урезания зарплаты идти улицы мести? А специалисты по лечению редких заболеваний по такой «страховой» логике вообще тогда не нужны», – указал парламентарий.

Он напомнил, что «Справедливая Россия» выступает за ликвидацию в системе здравоохранения посредников в лице страховых компаний, Фонда ОМС.

«Нужно вернуть прямое государственное финансирование, потому защита здоровья граждан – это прямая обязанность государства. И такое финансирование должно быть на уровне 7% от ВВП, то есть примерно в два раза больше, чем сейчас», – подчеркнул Сергей Миронов.