Общество

Госдума оперативно рассмотрит поправки Путина о возрастных ограничениях на госслужбе

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты, которые президент России Владимир Путин внес сегодня в Госдуму. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Речь о законопроекте о праве госслужащих, которых назначает глава государства, работать без ограничений по возрасту, а также о поправках на тему приоритета Конституции, пишет «Российская газета».

Вячеслав Володин направил внесенные президентом законопроекты в профильные комитеты, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Ранее президент внес предложения по изменению закона о государственной гражданской службе РФ. Пока что документом установлен предельный возраст пребывания на ней - 65 лет, с возможностью продления до 70 лет.

Однако иногда необходимо продлить срок госслужбы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими 70-летнего возраста, говорится в пояснительной записке. Поэтому президент предложил, чтобы возрастное ограничение в исключительных случаях не распространялось на назначаемых им чиновников.

Кроме того, глава государства ранее внес поправки о приоритете Конституции над международными договорами, предложив распространить эту норму на три кодекса - Земельный, Жилищный и Трудовой.