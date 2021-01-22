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Как укрепить почву на склонах и откосах с помощью объемной георешетки

Непростой рельеф местности – это серьезное препятствие для сооружения различных строительных объектов. Холмы, овраги и склоны нуждаются в дополнительном укреплении, так как они могут стать причиной разрушения зданий. Идеальным решением считается применение геосинтетических материалов. Специальная объемная решетка активно используется не только в сфере гражданского или промышленного строительства. Она незаменима в аграрной сфере, а также в экологической отрасли, так как обеспечивает защиту холмистой территории от оползней и эрозионных процессов на почве.

Объемная георешетка – оптимальный выбор для повышения прочности склонов

При обработке грунтовых склонов обеспечивается защита от возникновения водной или ветровой эрозии. Для выполнения поставленных задач используется армирующий геосинтетик в форме объемной решетки. Модульное полотно с ячеистой структурой изготавливается из прочных полимерных лент, соединенных в шахматном порядке. При выполнении монтажных работ объемное полотно равномерно располагается на площади обрабатываемой зоны. Отдельные модули фиксируются металлическими анкерными элементами.

Ячейки решетки заполняются щебнем, песком или грунтом. При этом формируется плотная и прочная поверхность. Если в дальнейшем планируется организация зеленой зоны, то отверстия объемной конструкции засыпаются плодородной почвой. Она способствует активному росту газонной травы. Ее корневая система оказывает дополнительное укрепление для грунтовых склонов.

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Особенности монтажа георешетки объемного типа

Процесс укладки полимерной георешетки с объемной формой осуществляется по определенному алгоритму:

выравнивание поверхности;

выемка грунта с глубиной до 50 см;

уплотнение рабочей зоны с помощью виброплиты;

укладка подложки, выполненной из специального геотекстиля;

фиксация полотна георешетки.

Выбор высоты ребер георешетки зависит от уровня крутизны склона. Если угол откоса составляет до 10 градусов, то можно использовать материал с шириной полос 50 мм. При 45 градусах производится укладка решетки с толщиной 150 мм. Применение пластикового укрепления способствует равномерному распределению нагрузки на рабочую поверхность. Уникальный геосинтетический материал – это оптимальный вариант для армирования стенок искусственных водоемов или бассейнов, а также для создания причалов.

Основные преимущества георешетки

Использование георешетки с объемными ячейками имеет много неоспоримых преимуществ:

длительность срока службы;

простота выполнения монтажа;

быстрая окупаемость финансовых затрат;

отсутствие ремонта.

Средний срок службы полимерного материала составляет не менее 50 лет. Ячеистое полотно не подвержено негативным воздействиям влаги, биологических микроорганизмов, ультрафиолетовых лучей, температурных перепадов. Оно хорошо выдерживает значительные механические нагрузки. При использовании объемной георешетки обеспечивается длительное сохранение целостности грунтового слоя.