Общество

«Акценты» Донецкого: Арест Навального, крепость в Выбутах и «перезагрузка» Пушкина

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Фактор Навального. Возвращение оппозиционера в Россию предсказуемо завершилось его арестом.

На родине княгини Хельги. В Выбутах появится исторический парк.

«А также в области балета…» В Пскове объявили об очередной «перезагрузке» Пушкинских Дней поэзии и русской культуры.

Проклятый ковид всех достал, но тема пандемии остается главной в потоке новостей – как российских, так и международных. Во многих европейских столицах продолжается карантин и даже вводятся комендантские часы, чего не случалось со Второй мировой войны.

В этом смысле в России все гораздо спокойней. На этой неделе у нас в стране началась вакцинация, но в реальности преимущественно в режиме записи на оную. Во всяком случае, у нас в регионе. Пока далекая Аргентина активно прививается российской вакциной «Спутник V», псковичи, свободные от медицинских предрассудков, звонят в поликлиники по месту жительства и записываются на уколы.

По статистике заболеваемости мы явно вышли на плато, но тяжело заболевших людей эта информация вряд ли обрадует. Тем не менее, власти стараются внушать населению осторожный оптимизм. Мэр Москвы Собянин вчера так и заявил, цитирую: «Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм». И далее привел цифры заболеваемости по столице, которые позволяют с 22 января значительно смягчить режим действующих ограничений. Поскольку так уж повелось, что российские регионы в борьбе с ковидом во многом ориентируются на Москву, есть смысл и нам надеяться на скорые послабления.

В столице к обычному режиму работы с сегодняшнего дня возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения. Максимальное количество зрителей в театрах, концертных залах и кинотеатрах увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала. То есть жизнь постепенно возвращается в норму, и в ближайшие недели Собянин обещает москвичам дальнейшие послабления. Учитывая то, как в Москве организована вакцинация (объявлено, например, что прививочные пункты появятся у крупных торговых центров, и каждый желающий сможет получить свой укол), я как-то мало сомневаюсь в том, что обещания Собянина сбудутся.

Чего, увы, не скажешь о нашей богоспасаемой Псковщине. Скажем честно и прямо: никакой массовой вакцинацией у нас пока и не пахнет. Объявлено только о закупке нескольких новых холодильников для хранения вакцины. Я ничего не нагнетаю, а просто констатирую факт. Ситуацию можно описать одним словом: «Ждем-с».

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А я продолжаю. Вне сомнений, главным политическим событием недели стали воскресное задержание оппозиционера Алексея Навального на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево и скорый выездной суд в полицейском отделении города Химки, приговоривший «возвращенца» Навального к 30 суткам ареста по давнему делу «Ив Роше» из-за якобы несоблюдения фигурантом требований отбывания условного срока.

Вся эта фарсовая история, как и сам суд под портретом сталинского палача Генриха Ягоды в «красном уголке» полицейского участка, производят, мягко говоря, странное впечатление, а в общественном сознании появился новый мем – «возвращенец», то есть тот, кто, вопреки всем обстоятельствам, спешит на Родину в тюрьму, вместо того, чтобы остаться «невозвращенцем» на Западе.

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Мировое политическое сообщество сразу же отозвалось на арест Навального довольно дружной реакцией осуждения российских властей. Немедленно освободить Навального потребовала канцлер Германии Ангела Меркель. Свою резолюцию с требованием отпустить политика принял Европарламент. В частности, европарламентарии потребовали ввести персональные санкции против «связанных с режимом» олигархов и остановить строительство газопровода «Северный поток - 2».

Между тем, на YouTube вышел очередной фильм-расследование команды Навального. На этот раз объектом критической атаки стал сам президент России Владимир Путин. Видео под названием «Дворец для Путина» уже собрало более 41 миллиона просмотров. Фильм остается на первом месте в трендах YouTube в России и попал в первую десятку еще 22 стран, — сообщает интернет-издание «Медуза».

Многие комментаторы назвали работу Навального выдающимся образцом разоблачительной документалистики, хотя факты, изложенные в фильме, по общему признанию, давно известны, а заслуга Навального и его соавторов заключается лишь в том, что вся известная фактура лишь эффектно «упакована». На что можно ответить – попробуйте сами все так «упаковать».

Тем не менее, и это отметили другие комментаторы: новое расследование Навального вряд ли сотрясет основы российского государства; это - удар в пустоту. Да, россияне активно смотрят и комментируют фильм. Всеобщими мемами стали «комната для грязи» и особый «цыганский» стиль меблировки и оформления интерьеров дворца.

Всем интересно посмотреть, где и как отдыхает царь, но всеобщего возмущения или осуждения навальнисты вряд ли дождутся. Потому что по всем нашим византийским понятиям, а как еще должен жить царь? На шести сотках и в хибаре, что ли? Нет, конечно. Все русские цари себе дворцы строили. Посмотрите хотя бы на Эрмитаж.

Словом, в тренды YouTube фильм попал, а вот в сердца россиян вряд ли. По народным представлениям Путин, как небожитель со стажем, сейчас с трудом должен понимать, что такое вообще деньги, а вы все про какие-то бытовые детали. Другое дело, насколько эти дремучие представления адекватны современным вызовам?

Но мы же в России живем, и у нас особый путь. Какая там Европа с ее нормами общежития? Попробуйте президента России пересадить на велосипед, как в какой-нибудь условной Дании, и вы мигом лишитесь этого президента. Помнится, Ельцин ради пиар-эффекта один раз проехался на общественном транспорте, но потом очнулся и быстро переместился в бронированный «Мерседес».

Легендарному министру Столыпину приписывают известный афоризм: «В России за 10 лет меняется все, а за 200 лет – ничего». Так вот, в смысле отношения к царским хоромам за двести лет ничего и не поменялось. Пусть будут, а от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Вот Навальный и сидит.

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Закрывая тему, сообщу, что на ПЛН сейчас проходит опрос читателей под вопросом: «Отразиться ли задержание оппозиционера Навального на общественно-политической жизни России?», так вот треть респондентов, почти 33%, выбрали вариант: «Мне все равно. Кто такой этот Навальный, чтобы рассуждать о нем?».

И так ведь отвечают не какие-то темные люди, которые, кроме зомбо-ящика с пропагандистом Соловьевым внутри, ничего не видели, а активные пользователи интернета, не только постоянно читающие ПЛН, но и спорящие в соцсетях до изнеможения пальцев. Записные либералы сколько угодно могут возмущаться столь заскорузлой, азиатской реакцией плебса, но тут только остается перефразировать Сталина: «Другого народа у меня для вас нет».

И я завершаю. В сеть попала информация о создании в 15 километрах от Пскова, на родине княгини Ольги, в Выбутах, исторического парка под названием «Былины древнего Пскова». Об этом написал официальный Telegram-канал Псковской области. Автор проекта – известный псковский реконструктор Василий Мизгирев.

Сообщается, что парк будет состоять из деревянной крепости раннего средневековья с множеством исторических интерактивных площадок, судостроительной верфи и поля для массовых показательных сражений. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов на проведение фестиваля исторической реконструкции «Хельга».

Информация о создании парка из телеграмм-канала попала в СМИ, а затем и в группу Фейсбука под названием «Защитим исторический Псков», в которой состоит две с половиной тысячи подписчиков. Участники группы ожидаемо возмутились созданием парка. В частности, известный искусствовед и градозащитница Ирина Голубева высказалась категорично,- цитирую: «Это полный беспредел и беззаконие. Поощряемые областной властью, о чем прямо написано в сюжете ПЛН. Как еще назвать поддержку администрации и гранты на застройку территории объекта культурного наследия регионального значения «Погост Выбуты и его окрестности – места, связанные с именем Святой равноапостольной княгини Ольги», утвержденные в 2014 году».

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Другие участники группы на чем свет клянут автора проекта Мизгирева, который, несмотря на многолетнее сопротивление «воопиковцев» все-таки сумел «просочиться» в Выбуты, и называют происходящее «вандализмом». Сам же Мизгирев спокойно дает интервью федеральной редакции «Радио России» и выкладывает трек с записью у себя на странице «ВКонтакте» как бы в подтверждение собственной правоты. Мол, кому будет плохо, когда в чистом поле появится исторический аттракцион?

Кто здесь на самом деле прав, и последует ли какая-то реакция контролирующих органов, думается, покажет ближайшее время. Пока же мы наблюдаем типичную для Пскова и окрестностей ситуацию: некий бизнесмен (в данном случае – от реконструкции) начинает строительство на территории ОКН, а когда стройка уже в самом разгаре, вдруг просыпаются охранители старины. Впрочем, нынешний хайп не сравнить с прежними. Видимо, все-таки сказываются последствия пандемии, и на привлечение внимания к бревенчатому макету крепости в Выбутах у общественников уже сил не хватило.

В начале недели произошло еще одно важное культурное событие, отсылающее нас в июнь месяц, до которого все мы, надеюсь, доживем. В администрации региона состоялась встреча губернатора Михаила Ведерникова с теми, кто в этом году будут отвечать за обновленную концепцию Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, а именно - с директором «ПсковКонцерта» Елизаветой Барышниковой, худруком и главным дирижером губернаторского симфонического оркестра Николаем Хондзинским и директором государственного мемориального музея-заповедника Пушкина «Михайловское» Георгием Василевичем. Директор «ПсковКонцерта», представляя концепцию, подчеркнула, что в 2021 году произойдет так называемая «перезагрузка» праздника. Изменения затронут как творческую программу, так и ее продвижение в СМИ. Информация будет распространяться и в других регионах страны.

Главным событием праздника станет постановка оперы Чайковского «Евгений Онегин». Плюс к тому на поляне в Михайловском покажут балетный гала-концерт. Обновится и визуальное оформление праздника. Конкретнее пока сказать ничего нельзя, но общий тренд понятен: организаторы делают ставку на крупные музыкальные и сценические события, на оперу и балет, в котором, как мы знаем с детства, «мы впереди планеты всей».

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий