Общество

Псковская область прозвучала на заседании у главы СКР

Под руководством председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина состоялось заседание штаба по координации поисковой и архивной работы, на котором были подведены итоги 2020 года и обозначены предстоящие задачи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном комитете России, Александр Бастрыкин в своем вступительном слове напомнил, что благодаря деятельности поисковых отрядов и рассекречиванию архивных документов стали известны подробности трагических событий времен войны, связанные с массовым истреблением мирного населения в Новгородской, Псковской, Волгоградской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

В связи с этим Следственным комитетом расследуются уголовные дела о преступных действиях нацистов и их пособников в годы Второй мировой войны против мирного населения на оккупированных территориях России.

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Для этих целей создана следственная группа из числа наиболее опытных следователей центрального аппарата и территориальных следственных органов ведомства.

Кроме того, Главным следственным управлением Следственного комитета продолжаются следственные действия по уголовным делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили на сайтах акции «Бессмертный полк – онлайн» фотографии нацистских преступников; ряду фигурантов уже вынесены приговоры.