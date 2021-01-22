Общество

Сын Виктора Цоя подал новый иск против создателей фильма, снимавшегося под Псковом

Сын музыканта Виктора Цоя Александр подал новый иск против создателей фильма «Цой» Алексея Учителя.

«Иск подан в Савеловский суд, ранее Александр подавал уже два иска, они были отклонены Пресненским районным судом. Этот иск вновь связан с искажением правды. Хотя мы в фильме показываем только документальные кадры», - сообщил Учитель «Интерфаксу».

Он уточнил, что иск, по словам юристов, был подан с нарушениями, так как Савеловский суд территориально не имеет никакого отношения к ответчикам.

«Я думаю, и не раз высказывался, что можно высказывать негативное мнение о фильме, можно не соглашаться с чем-то, но подавать иски с требованием запрета, требовать у судов и у властей, это несовместимо, потому что каждый имеет право высказаться, если не нарушены какие-то правила и законы. А у нас они не нарушены, фильм уже прошел по экранам, вчера вышел на Okko, поэтому это все нелепо и не характеризует его с хорошей точки зрения», - прокомментировал подачу иска режиссер. При этом он подчеркнул, что Цой «имеет право высказаться» о фильме.

Ранее сообщалось, что сын музыканта направил руководству страны письмо с просьбой остановить выход фильма «Цой» в прокат. Как написал в фейсбуке Цой, «создатели фильма не один год игнорируют прямые возражения насчет его содержания. Сейчас они начали промо-кампанию в СМИ и постоянно крутят фактами, а иногда и прямо врут, что мы договорились и с правами у них все в порядке. Это не так». По словам Цоя, против выхода фильма в прокат также выступает семья музыканта.

Картина Учителя «Цой» вышла в прокат через 30 лет после аварии, в которой погиб музыкант. Съемки картины начались в июле 2019 года и проходили в ряде регионов, в том числе в Псковской области. В фильме представлены вымышленные события июля и августа 1990 года, а главный герой - водитель «Икаруса», участвовавший в смертельном ДТП. Главные роли в картине сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник, Надежда Калеганова, Инга Тропа, Артурс Скрастиньш, Илья Дель и Виталий Коваленко.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. ДТП произошло на 35-м километре трассы Слока - Талси под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги.