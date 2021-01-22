Следственный комитет России наградил псковского историка

Пскович, директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев приказом Следственного комитета России награжден памятной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Удостоверение подписано председателем СКР Александром Бастрыкиным.

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Награждение прошло в пятницу, 22 января, в Следственном управлении СКР по Псковской области. Как сообщил Псковской Ленте Новостей Юрий Алексеев, в режиме видеоконференцсвязи в мероприятии участвовал глава СКР Александр Бастрыкин.

Отметим, что по исследованиям псковского историка на территории региона проводились раскопки, связанные с массовым истреблением мирного населения в годы войны.Напомним, Следственным комитетом расследуются уголовные дела о преступных действиях нацистов и их пособников в годы Второй мировой войны против мирного населения на оккупированных территориях России.

«Наградили наградой Следственного комитета. Когда за дело, а дела действительно было много, довольно таки и приятно ж», - прокомментировал получение награды Юрий Алексеев на своей странице в социальных сетях.