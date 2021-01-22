Общество

Руководство облсовпрофа провело рабочие встречи с коллективами в Гдове

В пятницу, 22 января, в рамках работы по организационному и кадровому укреплению профсоюза, а также мотивации профсоюзного членства прошла встреча с рабочими коллективами райпо Гдовского района и в МК Гдовский. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного совета профсоюзов, в рабочей встрече принимали участие председатель Гдовского райпо Василий Чумаков, председатель обкома профсоюза потребительской кооперации и предпринимательства Татьяна Македонова, председатель правления Гдовского райпо Валерия Яриновская, председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и заместитель председателя облсовпрофа Андрей Стегний.

«По итогам встречи укрепилась членская база и избран молодой профсоюзный лидер в МК Гдовский! Это большой плюс! Мы пообщались с руководителем районного потребительского кооперативного общества, осмотрели материально-техническую базу, провели награждение профсоюзного актива. Отрадно видеть, что благодаря пониманию и поддержке председателя облпотребсоюза Николая Николаевича Тесли, работе руководителя районного потребительского общества Василия Николаевича Чумакова и всего трудового коллектива – райпо Гдовского района развивается, осуществляются ремонты, вводятся новые направления экономической деятельности, существуют дополнительные социальные гарантии для людей. Коллектив всей душой болеет за свое дело! В ходе совещания мы договорились о том, что в ближайшее время мы приступим к разработке коллективного договора, профсоюз проведет трудовой аудит и окажет практическую помощь. Наша профсоюзная семья прирастает новыми членами! Потребительская кооперация – наш надежный партнер и помощник в профсоюзной работе», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.