Общество

Названо число псковичей, вакцинированных от коронавируса

В Псковской области около 200 человек уже завершили вакцинацию от коронавируса (поставили обе прививки). Порядка 700 человек прошли первый этап вакцинации. Такие цифры озвучил в еженедельном видеообращении к жителям региона губернатор Михаил Ведерников. «Эта цифра динамично меняется в сторону увеличения. Постепенно эти объемы будут нарастать – по мере нарастания производства», – пообещал глава области. Он также проинформировал, что в январе-феврале Псковская область дополнительно получит более 30 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Михаил Ведерников сообщил, что согласно рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора для формирования коллективного иммунитета 60 % взрослого населения должны пройти вакцинацию. «Самый простой способ записаться сейчас – это позвонить по номеру единой диспетчерской службы 122, где вас перенаправят в поликлинику по месту жительства», – пояснил губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников прокомментировал эпидситуацию. «Несмотря на значительные объемы исследований, ежесуточное количество новых случаев колеблется в пределах 200 заболевших. Что не менее важно, Роспотребнадзор практически не фиксирует возникновения новых очагов», – рассказал глава региона. По его словам, действующего комплекса ограничений вполне достаточно. Существенных изменений в сторону смягчения или, наоборот, ужесточения ограничительных мер в настоящее время не требуется.