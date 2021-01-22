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Общество

В Великих Луках свыше 50 человек получили двукратную прививку от COVID-19

23.01.2021 09:19|ПсковКомментариев: 0

В великолукской межрайонной больнице осуществляется вакцинация против коронавирусной инфекции лиц из групп риска. Применяется вакцина «Спутник V». Прививку уже сделали свыше 50 человек двукратно и 60 - однократно. Об этом в очередном еженедельном видеобращении в соцсети Instagram сегодня, 23 января, сообщил глава Великих Лук Николай Козловский.

Он уточнил, что с 25 января будет организована вакцинация всех желающих. Для этого достаточно записаться на прием по номеру 8 (8112) 29-94-04 или через портал госуслуг.

По словам градоначальника, на амбулаторном лечении с диагнозом COVID в Великих Луках находится 627 человек, из них четыре ребенка. Новых эпидочагов на территории города не выявлено.

«Прошедшая неделя показала, что динамика распространения коронавируса, действительно, пошла на спад. Тем не менее, расслабляться не стоит. У специалистов еще остаются опасения по поводу всплеска заболеваемости после длительных новогодних праздников. Именно поэтому ограничительные меры ослабляются осторожно, а многие из них продлены до конца января. Я всех прошу набраться терпения и продолжать неукоснительно соблюдать санитарные требования: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и регулярно мыть руки», - призвал Николай Козловский.

Теги: #великие луки #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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