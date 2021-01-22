Общество

Названа средняя заработная плата великолучан

Средняя номинальная начисленная заработная плата великолучан на начало ноября 2020 года составила 31 895 рублей. Об этом в очередном еженедельном видеобращении в соцсети Instagram сегодня, 23 января, сообщил глава Великих Лук Николай Козловский.

По его словам, рост средней зарплаты по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 102%.

Градоначальник также уточнил, что среднесписочная численность работающих в организациях города по крупным и средним организациям к ноябрю прошлого года составила 29 366 человек или 102,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.