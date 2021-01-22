Общество

Во всех учреждениях ФСИН в Псковской области запретили длительные свидания

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции в Псковской области в учреждениях УФСИН России по Псковской области до особого указания приостановлено предоставление длительных свиданий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время длительные свидания с осужденными приостановлены во всех учреждениях УФСИН России по Псковской области:

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской области;

ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области;

ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области;

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Псковской области;

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области;

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области;

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области.

По состоянию на 22 января 2021 года во всех учреждениях УФСИН России по Псковской области, за исключением ИК-4, допускаются краткосрочные свидания

Предоставление краткосрочных свиданий осуществляется с использованием средств индивидуальной защиты (масок для защиты органов дыхания и перчаток) всеми участниками свидания и сотрудниками УИС. В случаях выявления нарушений порядка использования средств индивидуальной защиты сторонами, свидание будет незамедлительно прекращено.

Прием посылок, передачи и бандеролей в вышеуказанных учреждениях осуществляется согласно графику работы комнаты приема передач, но с обязательной дезинфекционной обработкой наружных поверхностей упаковок посылок и передач, а также с обеззараживанием воздуха в помещениях приема передач.

Решение о предоставлении длительных свиданий в учреждениях УФСИН будет приниматься исходя из складывающейся эпидемиологической ситуации с заболеванием новой коронавирусной инфекцией в Псковской области, которая в настоящее время является нестабильной.

«Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно», - отметили в УФСИН России по Псковской области.