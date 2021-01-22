181 случай COVID-19 выявлен в Псковской области за сутки

Количество выздоровевших от коронавируса за минувшие сутки, 22 января, в Псковской области снова превысило количество заболевших. Как сообщил на своей Instagram-странице губернатор Михаил Ведерников, число заболевших составило 181, а число выздоровевших – 234.
«Статистика только начинает выравниваться. Сейчас особенно важно не поддаваться манипуляциям, следить за соблюдением всех мер противовирусной безопасности. Берегите себя и своих близких!» - отметил он.
Добавим, что на данный момент в Псковской области проведено 240 570 исследований на коронавирус, из них 1230 за последние сутки.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии – 28 473.
Выздоровело – 16 121 человек.
По муниципалитетам статистика по COVID-19 выглядит следующим образом:
Иногородние (с 30.12.2020) - 27.