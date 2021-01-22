Общество

181 случай COVID-19 выявлен в Псковской области за сутки

Количество выздоровевших от коронавируса за минувшие сутки, 22 января, в Псковской области снова превысило количество заболевших. Как сообщил на своей Instagram-странице губернатор Михаил Ведерников, число заболевших составило 181, а число выздоровевших – 234.

«Статистика только начинает выравниваться. Сейчас особенно важно не поддаваться манипуляциям, следить за соблюдением всех мер противовирусной безопасности. Берегите себя и своих близких!» - отметил он.

Добавим, что на данный момент в Псковской области проведено 240 570 исследований на коронавирус, из них 1230 за последние сутки.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии – 28 473.

Выздоровело – 16 121 человек.

По муниципалитетам статистика по COVID-19 выглядит следующим образом:

Псков – 10369

Великие Луки – 5282

Бежаницкий район - 240

Великолукский район – 688

Гдовский район – 320

Дедовичский район – 485

Дновский район - 275

Красногородский район – 167

Куньинский район – 244

Локнянский район - 191

Невельский район – 1162

Новоржевский район – 286

Новосокольнический район – 684

Опочецкий район – 758

Островский район – 1343

Палкинский район – 319

Печорский район – 558

Плюсский район – 382

Порховский район – 906

Псковский район – 2420

Пустошкинский район – 229

Пушкиногорский район - 219

Пыталовский район – 196

Себежский район – 347

Струго-Красненский район – 257

Усвятский район – 119

Иногородние (с 30.12.2020) - 27.