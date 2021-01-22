Общество

Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса

Самая опасная мутация коронавируса заключается в появлении у патогена устойчивости к иммунному ответу организма. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

По его словам, это как у ВИЧ: неожиданно вирус может стать не только более заразным, но и более устойчивым, создав новые защитные механизмы от антител.

Врач не исключил вариант, при котором коронавирус может стать настолько заразным, что подхватить его можно будет после единичного контакта с больным. Такой вирус будет свободно распространяться в популяции и избавиться от него станет практически невозможно.

Медик также напомнил, что пока ни одна мутация не повлияла на течение болезни — в любом варианте все проходит примерно одинаково. К тому же проблема здесь не столько в самом вирусе, сколько в ответе иммунной системы — порой реакция оказывается настолько мощной, что под удар попадают другие органы.