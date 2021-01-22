Общество

Городские власти рассказали, когда откроется парк «Петровский» в Великих Луках

Основные работы в парке «Петровский» в Великих Луках уже проведены, осталось завершить благоустройство сцены. Об этом газете «Великолукская Правда Новости» сообщил и.о. первого заместителя главы администрации города Валерий Астраханцев.



Источник фото: «Великолукская Правда Новости», ВКонтакте

«Когда сойдет снег, великолучане уже смогут проводить свое свободное время в обновленном живописном месте и наслаждаться благоустроенной территорией. Кроме того, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт береговой зоны реки Ловати от парка «Петровский» до плотины и в таком же направлении с другой стороны», - отметил он.

Чиновник заверил, что примерно в середине весны планируется отдать документацию на экспертизу. После этого городские власти намерены обратиться с просьбой о выделении средств на проведение работ, которые должны начаться в 2022-м либо в 2023 году.

«Набережная – это центральное место для прогулок великолучан и гостей города, поэтому и выглядеть оно должно соответствующе», - подчеркнул Валерий Астраханцев.

Также он сообщил, что в рамках благоустройства улиц и дорог выделены средства на реконструкцию и содержание фонарей. «Будем закупать новые, в том числе для освещения центрального моста через реку Ловать. У нас есть несколько вариантов решения этого вопроса, планируется разработать единый масштабный проект, который можно будет совместить с благоустройством набережной, чтобы прослеживалась общая концепция», - заключил и.о. первого замглавы администрации Великих Лук.