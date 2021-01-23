Общество

Голикова оценила идею введения международного «ковидного паспорта»

Единый «ковидный паспорт» невозможно согласовать для всех стран из-за слишком большого числа нюансов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Да мне кажется, что это <...> невозможно согласовать по определению, ведь не случайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат — желтая лихорадка», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

По словам вице-премьера, в этом вопросе необходимо опираться на ВОЗ, вырабатывающую международные правила в соответствующей части.

Ранее Голикова выразила мнение, что международные «паспорта вакцинации» ограничили бы передвижение людей, и заявила, что такой подход недопустим, пишет РИА Новости.