Общество

Мартовская погода ожидается в европейской части России

Мартовская погода ожидает в ближайшее время жителей европейской части России, где температура будет на 12-13 градусов выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если посмотреть на карту аномалий, то увидим крайне резкие переходы: очень теплая погода на европейской части России, где на 12-13 градусов выше нормы, а в Западной Сибири ожидаются суровые морозы, там на 15-18 градусов ниже нормы. Таким образом, граница между аномально теплой и холодной погодой проходит по Уралу. Очень пестрая картина получается», - цитирует Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, на европейской части России в ближайшее время температурный фон будет соответствовать концу марта, а на территории Западной Сибири морозы достигнут 35-58 градусов.