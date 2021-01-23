Общество

В Новосокольниках скончался экс-председатель районного Собрания депутатов

Скончался заместитель председателя Собрания депутатов Новосокольнического района Николай Пасуев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Николай Пасуев родился 14 декабря 1954 года в городе Новосокольники. Сразу после школы он стал работать слесарем районного объединения «Сельхозтехника», где в то время трудился его отец. Потом два года служил в армии в Польше. Вернулся уже инженером-комплектовщиком.

В 1982 году получил высшее образование - окончил Великолукский сельскохозяйственный институт по специальности «механизация сельскохозяйственного производства», после чего был направлен главным инженером в колхоз «Родина».



С 1987 года, почти тридцать лет, работал председателем колхоза имени Чапаева, все это время жил в деревне Руново.



Пять созывов подряд Николай Пасуев избирался депутатом Собрания депутатов Новосокольнического района. В марте 2007 года стал председателем Собрания депутатов района и работал в этой должности на общественных началах более 10 лет.



«Николай Владимирович был необычайно скромным человеком, никогда не старался показывать себя и свои способности, хотя их у него было немало. Он прекрасно разбирался в технике, постоянно совершенствовался как руководитель производства, как депутат и председатель Собрания депутатов. Всегда ненавязчиво, но со знанием дела мог дать своевременный, продуманный совет, как поступить в той или иной ситуации. Несмотря на некоторую кажущуюся консервативность, он был вполне современным человеком, грамотным менеджером. Любое начатое дело он всегда доводил до логического завершения, причем так, чтобы не навредить окружающим людям. Он был влюблен в жизнь во всех её проявлениях, своими поступками и делами всегда старался улучшать её. Бесконечно любил свою семью, они с женой Татьяной Ивановной воспитали замечательных сыновей, которые получив образование, тоже работают на благо нашего общества», - сказали в администрации и выразили соболезнование родным и близким Николая Пасуева.