Общество

Дерматолог рассказал о влиянии коронавируса и защитных масок на кожу

Проблемы с кожей из-за COVID-19 не стоит списывать на ношение защитных масок, сказал врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников. по его словам, инфекция наносит удар практически по всем системам организма, в том числе серьезно страдает кожа.

«Уже сейчас мы обращаем внимание, что некоторые наши постоянные клиенты в области косметологии, которые регулярно получают процедуры, жалуются на то, что качество кожи у них пострадало, и просят провести какие-то мероприятия. И когда выясняешь анамнез, оказывается, что человек переболел COVID-19. Естественно, иммунная система страдает от COVID, как от любого вирусного заболевания. А страдания иммунной системы "зеркалятся" на коже. Кожа – это вообще зеркало всего организма. По коже можно определить, болеет ли человек или здоров, есть ли у него хронические заболевания либо нет. Поэтому, естественно, при COVID кожа будет страдать очень сильно», – рассказал дерматолог в интервью радио Sputnik.

Врач также отметил, что проблемы с кожей не связаны с ношением масок, которые мы носим, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией. В частности, маски не могут стать причиной развития демодекоза – кожного заболевания, вызываемого микроклещами Demodex, которые обитают на коже и в волосяном покрове 90% людей.

«Развитию демодекоза может способствовать нарушение иммунитета, перенесенные заболевания, какие-то проблемы с кожей общего глобального характера, связанные с каким-то заболеванием, чаще всего хроническим. Способствует ли носимая нами необходимая маска развитию демодекоза? Конечно же, нет. По этому поводу присутствует большое количество спекуляций. Среди косметологов, особенно в "серой" косметологии, которую проверить очень сложно, появились даже новые процедуры по решению проблем так называемого маск-акне, то есть якобы маска приводит к образованию прыщей, демодекоза. Конечно, это не так», – отметил специалист.

Станислав Арканников добавил, что всему медицинскому сообществу необходимо будет вырабатывать алгоритмы для решения «пост-ковидных» проблем со здоровьем, в том числе и со здоровьем кожи.