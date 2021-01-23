Общество

Умер известный в Новосокольниках строитель Александр Бутылин

Известный в Новосокольниках строитель Александр Бутылин 23 января на 61-м году жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Александр Бутылин родился, учился и всю жизнь работал в Новосокольниках. Специальность получил по окончании Великолукского строительного техникума. «Новосокольничане старшего и среднего поколения помнят как под руководством начальника участка, мастера, прораба СМП-718 Бутылина строились жилые дома для железнодорожников нашей станции, это пятиэтажки на улицах Матросова, Бабахина, Воровского, в которых и сегодня живут и радуются жизни его коллеги и земляки. А сколько различных хозяйственных построек на предприятиях железнодорожного транспорта возведено за годы его работы - не перечесть!» - отметили в администрации.

Александр Бутылин работал и дорожным мастером в Новосокольнической дистанции пути. «Учитывая его богатый опыт железнодорожного строителя, он, например, активно участвовал в реконструкции приграничной станции Себеж, связанной с открытием в этом городе таможни. Почти десяток лет он ежедневно ранним утром уезжал из дома в Себеж, чтобы качественно выполнить работы по переустройству станции, связанные со значительным расширением путей и всего дорожного хозяйства, а затем поздно вечером возвращаться к своей семье, - сказали в администрации.- Многие вспоминают и будут всегда вспоминать Александра Дмитриевича Бутылина как опытного строителя, мудрого наставника, хорошего семьянина, надежного друга и как простого улыбчивого человека. А построенные с его участием дома и другие объекты стали сегодня лучшим памятником всей его достойной жизни.

Выражаем искренние соболезнования семье Александра Дмитриевича, всем, кто его знал и уважал. Вечная ему память!»