Общество

В Псковской области выявлено 92 новых случая COVID-19

92 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 28 тысяч 565, сообщает официальный телеграм-канал региона.

«Плюс 92 заболевших, последний раз показатель меньше 100 был зафиксирован в начале ноября. Вместе с тем, к сожалению, еще две смерти. Мои соболезнования родным и близким», - написал в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

За весь период пандемии в Псковской области проведено 241 тысяча 397 исследований на COVID-19, в том числе 827 тестов сделали за минувшие сутки.

Выздоровели 16 тысяч 313 человек (+192), умер 121 пациент (+1).

По муниципалитетам статистика по COVID-19 выглядит следующим образом:

Псков – 10399

Великие Луки – 5298

Бежаницкий район - 240

Великолукский район – 689

Гдовский район – 320

Дедовичский район – 489

Дновский район - 275

Красногородский район – 167

Куньинский район – 246

Локнянский район - 191

Невельский район – 1169

Новоржевский район – 286

Новосокольнический район – 685

Опочецкий район – 758

Островский район – 1348

Палкинский район – 320

Печорский район – 558

Плюсский район – 385

Порховский район – 908

Псковский район – 2423

Пустошкинский район – 229

Пушкиногорский район - 221

Пыталовский район – 196

Себежский район – 355

Стругокрасненский район – 261

Усвятский район – 121

Иногородние (с 30.12.2020) - 28.