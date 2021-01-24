В Псковской области выявлено 92 новых случая COVID-19

92 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 28 тысяч 565, сообщает официальный телеграм-канал региона.
«Плюс 92 заболевших, последний раз показатель меньше 100 был зафиксирован в начале ноября. Вместе с тем, к сожалению, еще две смерти. Мои соболезнования родным и близким», - написал в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.
За весь период пандемии в Псковской области проведено 241 тысяча 397 исследований на COVID-19, в том числе 827 тестов сделали за минувшие сутки.
Выздоровели 16 тысяч 313 человек (+192), умер 121 пациент (+1).
По муниципалитетам статистика по COVID-19 выглядит следующим образом:
Псков – 10399
Великие Луки – 5298
Бежаницкий район - 240
Великолукский район – 689
Гдовский район – 320
Дедовичский район – 489
Дновский район - 275
Красногородский район – 167
Куньинский район – 246
Локнянский район - 191
Невельский район – 1169
Новоржевский район – 286
Новосокольнический район – 685
Опочецкий район – 758
Островский район – 1348
Палкинский район – 320
Печорский район – 558
Плюсский район – 385
Порховский район – 908
Псковский район – 2423
Пустошкинский район – 229
Пушкиногорский район - 221
Пыталовский район – 196
Себежский район – 355
Стругокрасненский район – 261
Усвятский район – 121
Иногородние (с 30.12.2020) - 28.