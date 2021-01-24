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Общество

От 24 тысяч рублей предлагают псковичам за службу в полиции

24.01.2021 18:45|ПсковКомментариев: 0

УМВД России по городу Пскову требуются кандидаты для замещения должностей полицейского и полицейского (водителя) патрульно-постовой службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

На службу приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Заработная плата сотрудника - от 24 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск - от 40 календарных дней. Предусмотрено бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Есть возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Обращаться нужно по адресу: Псков, ул. Новгородская, 7, кабинет №32, телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).

Теги: #умвд россии по псковской области #вакансии
Источник: Псковская Лента Новостей
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