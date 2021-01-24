Общество

Псковские врачи назвали срок лечения COVID-пневмонии

Сколько длится лечение COVID-пневмонии, рассказали врачи в официальном инстаграм-аккаунте Псковской областной инфекционной больницы.

«Срок лечения пневмонии зависит от многих факторов: возраст пациента, наличие у него сопутствующих заболеваний, возбудитель пневмонии. Например, у молодого человека без сопутствующих заболеваний бактериальная пневмония может разрешиться примерно за 7-10 дней, - рассказали специалисты. - COVID-пневмонии разрешаются более длительное время, после клинического выздоровления (которое может наступить в среднем на 14-й день) рентгенологические признаки могут сохраняться до 3 месяцев».

Также инфекционисты ответили на вопрос, можно ли делать прививки от COVID-19 людям, страдающим астмой. «Бронхиальная астма не является прямым противопоказанием к проведению вакцинации, однако, если имеется аллергический компонент или аллергические реакции на проведение любой прививки в анамнезе — от вакцинации следует воздержаться», - рекомендуют врачи.