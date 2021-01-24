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Общество

Мышечную слабость после коронавируса объяснили псковские инфекционисты

24.01.2021 16:17|ПсковКомментариев: 2

Врачи Псковской областной инфекционной больницы мышечную слабость (и даже боли в мышцах) после перенесенного коронавируса. Свое экспертное мнение они высказали в инстаграм-аккаунте медучреждения.

По словам специалистов, это возможно при постковидном синдроме. «Причины пока не выяснены до конца, но есть несколько гипотез: возможно это прямое повреждение тканей организма, а, может быть, повреждение сосудов. В любом случае необходимо делать ЛФК (мягкую разминку и растяжку мышц) и возможно проведение расслабляющего массажа мышц (при отсутствии противопоказаний)», - говорится в сообщении.

Отвечая на вопрос о возможном риске распространения COVID-19 во время вакцинации, специалисты пояснили, что в этом случае человек не может стать источником заражения. «Но после вакцинации соблюдать масочный режим надо», - отметили в больнице.

Теги: #вакцинация #коронавирус #инфекционная больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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