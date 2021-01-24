Общество

Губернатор решит проблему с бродячими собаками в псковской деревне

Жительница деревни Долгорепицы Псковского района попросила губернатора помочь в ситуации с бродячими собаками. Свое обращение она оставила под одним из постов главы региона Михаила Ведерникова в инстаграм-аккаунте.

«У нас есть сосед, и у него три собаки, сам он живет в городе, уже второй месяц не кормит собак. Одна на цепи, две бегают сами по себе. У меня маленькие дети, я боюсь, что собаки накинутся на них», - написала женщина.

Псковичка отметила, что обращалась за помощью к главе местной администрации, но, по словам женщины, ничего не изменилось.

«Разберемся и с собаками, и с главой», - ответил Михаил Ведерников.