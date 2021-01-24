Общество

Псковский врач рассказал, как перенесли прививку от COVID-19 его близкие

Заместитель главного врача Псковской областной инфекционной больницы по медицинской части Самир Аль-Араби рассказал, как перенесли вакцинацию от COVID-19 его близкие. Об этом он написал в инстаграм-аккаунте медучреждения.

«Как перенесли вакцинацию ваши близкие? Много слухов, что высокая температура в первый день», - задал вопрос подписчик.

«Перенесли без побочных действий. Ни температуры, ни боли в месте инъекции не отмечали. Но поствакцинальные реакции возможны, все индивидуально», - написал врач.

Ранее в больнице также ответили на вопрос о возможном риске распространения COVID-19 во время вакцинации. Специалисты пояснили, что в этом случае человек не может стать источником заражения. «Но после вакцинации соблюдать масочный режим надо», - добавили в медучреждении.