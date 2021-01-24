Общество

Роспотребнадзор: Ситуация по коронавирусу в школах стабильная

Замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина рассказала об эпидемиологической ситуация в российских школах.

«Прошла только неделя после каникул и мы видим, что пока ситуация по коронавирусу в школах стабильная. Превышения эпидемиологических порогов по ОРВИ и гриппу среди детей тоже пока не видим. Такой мониторинг мы проводим еженедельно, и любые изменения отслеживаем в режиме реального времени. Что интересно? Пока мы лабораторно выявляем единичные случаи гриппа. Помогла и своевременная массовая вакцинация против него», - рассказала Брагина в интервью «Российской газете».

В связи с ситуацией по COVID-19 все носят маски, обрабатывают руки, соблюдают дистанцию. Это позволяет снизить риски передачи всех респираторных вирусов, отметила замглавы ведомства.

Что касается вакцинации, то она, по словам Брагиной, проводится на принципах добровольности. «У Роспотребнадзора нет документов, которые предполагали бы обязательные прививки для учителей от COVID-19. Но вы должны понимать, что педагоги - в группе риска. И что еще важнее, они работают с детьми. А значит, учителя во многом несут ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье детей. Вакцинация - важный механизм профилактики и защиты. Именно поэтому у педагогов, так же, как и у медицинских работников, есть возможность привиться от COVID-19 в первую очередь. Но у нас нет документов, которые бы обязывали их это делать», - пояснила она.