Общество

Время ремонта в жилых домах предлагают ограничить до трех дней в неделю

В России предложили ограничить шумные ремонтные работы в многоквартирных домах, кроме новостроек, до трех дней в неделю. С инициативой внести такие изменения в законодательство к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратилась Общественная палата России.

Идею положительно оценивают в «Деловой России», в Общественном совете при Минстрое и в Госдуме, пишет газета «Известия». Сегодня шумные ремонтные работы разрешены восемь часов в сутки, кроме воскресенья и праздников. Но длительный сильный шум мешает трудиться на удаленке.

Вероятно, даже с окончанием пандемии из дома будет работать гораздо больше граждан, чем раньше, отметил автор инициативы, первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты России Артем Кирьянов.

В условиях новой реальности предлагается ограничить разрешенное время на проведение шумных ремонтных работ до трех дней в неделю (например, понедельник, среда и пятница) с сохранением «тихого часа», следует из письма общественников.