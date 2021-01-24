Общество

В России отмечают Татьянин день

Российские студенты отметят свой праздник в Татьянин день, 25 января, сообщает «Календарь праздников». Именно в Татьянин день, 12 января (по старому стилю) 1755 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета» и 12 (25) января стало официальным университетским днем (тогда он назывался «днем основания Московского университета»). С тех пор святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».

Святая мученица Татиана пострадала во время гонения на христиан при малолетнем императоре Александре Севере (222-235). Ее схватили и привели в капище Аполлона, где принуждали принести жертву языческому идолу. Отказавшись, святая Татиана была подвергнута жестоким пыткам, однако твердость ее веры и терпения были непоколебимы. Среди мучений она только молилась, чтобы Бог просветил ее мучителей, и Господь услышал молитву праведницы.

По ее молитве трижды разрушались статуи языческих богов. Мучения, которым подвергали святую Татиану, либо не причиняли ей вреда, либо за ночь следы их бесследно исчезали, или сами мучители страдали от ударов, наносимых невидимой рукой. Потрясенные стойкостью святой, ее мучители тут же открыто обращались ко Христу, превращаясь из палачей в мучеников за Христа. Голодный лев, выпущенный на святую Татиану на арене цирка, начал ласкаться к ней, не причинив ей ни малейшего вреда.

Знамения силы и истины Господней, явленные в мученичестве святой Татианы, многих привели к вере во Христа, тогда испуганные гонители осудили мученицу на казнь мечом. Вместе с ней был казнен и ее отец, открывший ей истины веры Христовой.

В 60-70 годы XIX века Татьянин день превращается в неофициальный студенческий праздник. К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно это событие студенческая братия всегда весело отмечала. Празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал - устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами.

Изначально этот праздник отмечался только в Москве, и отмечался очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица.

Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенческая братия как устраивала широкие гуляния более ста лет назад, так и в XXI веке предпочитает отметить свой праздник шумно и весело. В этот день квартальные даже чрезвычайно трезвых студентов не трогали. А если и приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент в помощи?».

«МК» сообщает, что на Руси в Татьянин день хозяйки выпекали каравай, который символизировал солнце. Хлеб этот не резали, а разламывали руками, а затем каждый член семьи получал свой кусочек такого «солнца». Люди верили, что, если съесть хоть маленький кусочек от такого каравая, солнце подарит тепло, силу и здоровье.

Представительницам слабого пола в этот день следует браться исключительно за «женские» дела: уборку, стирку, рукоделие и приготовление пищи. Тогда и в доме ведь год будут царить мир и благополучие.

Нельзя чтобы в доме сегодня царил беспорядок, нельзя предаваться унынию и грусти. Кроме того, не стоит сегодня отказываться от работы и оставаться безучастным к мольбам и просьбам о помощи. Категорически нельзя конфликтовать и проявлять жадность.