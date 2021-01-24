Общество

В Пскове к транспортным полицейским высадился «Студенческий десант»

Сотрудники Псковского линейного отдела встретились со студентами Псковского агротехнического колледжа в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте, транспортные полицейские совместно с членом Общественного совета Марией Соколовой пригласили студентов на экскурсию в Псковский линейный отдел. По задумке организаторов мероприятие включало в себя два блока, первый из которых – познавательная часть, вторая – соревнования.

В начале встречи начальник отделения по работе с личным составом Псковского ЛО МВД России на транспорте подполковник внутренней службы Юрий Москаленко рассказал ребятам об истории создания и развитии органов внутренних дел на транспорте Пскова. Он также разъяснил направления работы отдельных служб транспортной полиции. В доступной форме разъяснил ребятам порядок поступления в образовательные учреждения системы МВД России, а также на службу в органы внутренних дел на транспорте, поскольку большинство «десантников» интересовали именно эти вопросы. Далее студентам показали специальные средства и объяснили основания их применения. Сюрпризом для подростков стали мастер-классы по сборке и разборке учебного пистолета Макарова.

Студентам было предложено поучаствовать в состязании с наставниками и выполнить нормативы на время. Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Псковского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Виктор Ефимов, в свою очередь, побеседовал с приглашенными об их правах и обязанностях, а также необходимости отказа от вредных привычек и ведении здорового образа жизни, напомнил ребятам о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта и ответственности за их нарушение.

Учащиеся Агротехнического колледжа выразили благодарность организаторам встречи за уникальную возможность познакомиться с деятельностью транспортной полиции.