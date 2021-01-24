Общество

Александр Котов от имени депутатов поздравил студентов с праздником

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил псковичей от имени депутатов и от себя лично с Днем студента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«У каждого возраста есть своё предназначение. Студенчество – старт на пути к успеху. Вы молодые и креативные, любознательные и смелые, готовые ломать стереотипы и создавать новые смыслы. Вы устремлены в будущее и получаете удовольствие от настоящего. Наверняка, когда вы станете умудренными опытом и добившимися целей людьми, вы оглянетесь назад и поймете, что многое из приобретенного в студенческие годы составило важную часть вашей жизни: полученные профессиональные компетенции, человеческие контакты, дружеские отношения. Помните, время студенчества – бесценный капитал, которым нужно распорядиться с умом», - сказал Александр Котов.

Он отметил, что молодым людям выпало учиться в непростой период: «Пандемия коронавируса повлияла и на формат обучения, и на возможность общения в студенческой среде, но я надеюсь, что даже из этой ситуации в конечном итоге вы сможете извлечь пользу, научившись противостоять трудностям и оперативно адаптироваться к новым задачам».

Александр Котов пожелал студентам здоровья, отличной учебы, удачи и благополучия.