Общество

Полномочия по проверке приютов для животных хотят передать Россельхознадзору

Комитет Госдумы по экологии предложил передать полномочия по проверке приютов с животными от местных органов власти Россельхознадзору. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Владимира Бурматова.

«Мы предложили передать проверки в тех же самых приютах на уровень выше, в Россельхознадзор, чтобы не местные органы власти проверяли, а Россельхознадзор», - сказал Бурматов.

Он напомнил, что комитет ранее предлагал внести в КоАП РФ новые составы правонарушений в отношении животных, среди которых введение разрешения на их конфискацию у живодеров, ответственности за организацию боев с участием животных, за отказ от животных.

Кроме того, парламентарии предлагали ввести административное наказание за пропаганду и призывы к жестокому обращению с животными, а также за производство, показ и распространение материалов, пропагандирующих жестокое с ними обращение.