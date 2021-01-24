Общество

Псковичам рассказали, как передать в ПФР новые реквизиты при переходе на систему «МИР»

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией «Банк России» продлил срок обязательного зачисления пенсий и иных социальных выплат на карты национальной платежной системы «МИР». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Пенсии и социальные выплаты продолжат поступать гражданам на открытые ранее банковские карты (даже если это не платежная система «МИР») до 1 июля 2021 года. Ранее срок уже продлевался дважды, в последний раз – до 1 января 2021 года.

Сообщить о новых реквизитах удобнее через личный кабинет на сайте ПФР, отметили в пресс-службе. В разделе «Пенсии» нужно выбрать пункт «О доставке пенсии», указав способом доставки доставку через кредитное учреждение. Далее нужно ввести данные нового расчетного счета, указанные в уведомлении, выданном в банке при открытии счета, или из мобильного или веб-приложения банка, и отправить заявление в учреждение ПФР, производящее выплату.

Аналогично нужно поступать при подаче заявления о выплате социальных выплат. В разделе «Социальные выплаты» нужно выбрать пункт «О доставке социальных выплат», указать способ доставки через кредитное учреждение и ввести реквизиты расчетного счета банка, в котором была открыта карта платежной системы «МИР».

Для изменения способа доставки или данных о счете в банке получателю пенсии можно также обратиться в МФЦ или в ПФР.

Требование о переходе на карты национальной платежной системы МИР не касается тех, кому доставка выплат производится через отделения почтовой связи, иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях (на вклад, например), то есть без банковской карты. Для них ничего не изменится, пенсии будут доставляться по той же схеме, что и раньше.