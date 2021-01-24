Общество

Исправительная колония №4 отметила 62-ю годовщину образования

Торжественные мероприятия по случаю 62-ой годовщины со дня образования прошли в исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, колония №4 - одно из крупнейших в регионе пенитенциарных подразделений, как по численности спецконтингента, так и по количеству сотрудников, проходящих в нем службу. Первые 27 осужденных прибыли в колонию 22 января 1959 года. Именно эту дату и принято считать днем образования колонии.

В торжественной обстановке начальник учреждения Сергей Князев поздравил сотрудников с праздником и вручил памятные знаки, награды и благодарности лучшим сотрудникам служб учреждения. Слова особой благодарности звучали в адрес ветеранов колонии за многолетнюю честную службу и готовность сегодня передавать свой бесценный опыт новым поколениям сотрудников.

Кроме этого, за многолетний труд и налаженное взаимодействие с органами исполнительной власти ряду сотрудников были вручены благодарственные письма от имени главы Псковского района Натальи Федоровой.

Многие старшие офицеры аппарата управления пенитенциарной системы области, занимающие в настоящее время ключевые посты, начинали свою службу именно в ИК-4 УФСИН России по Псковской области. «Отрадно, что нам удалось сохранить тот импульс развития, который был заложен нашими предшественниками более 60 лет назад. В будущем мы видим вектор развития колонии в сохранении кадровой преемственности и развитии производственного потенциала», – отметил начальник ИК-4 Сергей Князев.