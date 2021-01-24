Общество

В облздраве рассказали об последствиях вакцинации от коронавируса

Заместитель начальника отдела проектной деятельности и информационной политики комитета по здравоохранению Псковской области Мария Лукшайтис в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала о последствиях вакцинации от коронавируса.

«Как и любая другая вакцина, вакцина от коронавируса может не вызывать никаких последствий, а может вызывать, - отметила она. - На данный момент известно, что у небольшого количества привитых может отмечаться однократный подъем температуры, может ощущаться боль в месте укола, могут происходить аллергические реакции. В таких ситуациях врачи сразу назначают после вакцинации прием некоторых обезболивающих препаратов. Возможен прием антигистаминных препаратов, препаратов против аллергических реакций».

О других последствиях вакцинирования неизвестно, добавила Мария Лукшайтис.