Общество

Облздрав: Вакцинация от коронавируса проходит на добровольной основе

Вакцинация от коронавируса в Псковской области проходит на добровольной основе, сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель начальника отдела проектной деятельности и информационной политики регионального комитета по здравоохранению Мария Лукшайтис.

«У нас вся вакцинация происходит на добровольной основе, - пояснила она. - Речь о том, чтобы кого-то принуждать или заставлять, никогда не велась».

Представитель комитета напомнила, что на территории региона после любой вакцинации поликлиника выдает соответствующий сертификат.

«Вакцинация – это возможность для всех нас постепенно вернуться к привычной жизни, к возможности дышать полной грудью, без маски, встречаться с родственниками. Сейчас это важно», - добавила Марина Лукшайтис.