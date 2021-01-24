Общество

Более тысячи литров лекарства не пропустили через границу в Псковской области

Ввоз 1152 литров лекарственного препарата «Тримесул 480С», предназначенного для сельскохозяйственных животных и птиц, запрещен на российско-латвийском участке государственной границы РФ в МАПП «Бурачки» (Псковская область). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Продукция, произведенная предприятием Вьетнама, следовала в адрес компании, занимающейся оптовой торговлей фармацевтической продукцией.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий инспекторы управления установили нарушение указания Россельхознадзора, согласно которому было введено временное приостановление ввоза и оборота на территории Российской Федерации лекарственного препарата «Тримесул 480С», произведенного вьетнамским предприятием «Vemedim Animal Health».

Ввоз более одной тысячи литров ветеринарного препарата на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза.