Общество

Путин заявил о возможности постепенного снятия ограничений по коронавирусу

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, в связи с чем появилась возможность аккуратно снимать ранее введенные ограничения. Об этом заявил 25 января президент России Владимир Путин.

Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает тех, кто заболел», - сказал он на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества, пишет газета «Известия».

Президент подчеркнул, что количество инфицированных снижается, уже стало меньше 20 тысяч фиксируемых за сутки. «Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», - добавил он.

Глава государства напомнил, что дистанционный режим обучения в вузах был вынужденной мерой.

20 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается тренд на снижение уровня заболеваемости COVID-19. С начала осени суточный прирост не превышал 20 на 100 тыс. человек, что вдвое ниже, чем, например, в Европе.

По словам председателя российского правительства Михаила Мишустина, ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается непростой, но постепенно стабилизируется.