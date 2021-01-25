Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
счет за воду - оплати задолженность без пени
История развития, качества и новых технологий
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
безопасность - дело каждого
 
 
 
ещё Общество 25.01.2021 11:417 Еще 145 человек заболели коронавирусом в Псковской области 25.01.2021 16:250 Отменен запрет выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер 25.01.2021 16:240 Михаил Ведерников поздравил с праздником студентов и Татьян 25.01.2021 15:550 Успешного творческого поиска пожелала псковским студентам Елена Полонская 25.01.2021 15:440 Бефстроганов и «вязкая» каша: чем накормит пациентов псковская инфекционка 25.01.2021 15:230 Путин заявил о возможности постепенного снятия ограничений по коронавирусу
 
 
 
Самое популярное 23.01.2021 14:4592 В Пскове состоялись несанкционированные митинг и шествие в центре города. ФОТО 23.01.2021 21:5721 Пугачева подписалась в Instagram на Навального и отписалась от Киркорова 19.01.2021 15:284 Руководитель Псковпассажиравтотранса нашел недостатки в новых автобусах 20.01.2021 17:369 Нездоровый румянец псковского здравоохранения 19.01.2021 15:592 Минздрав изменил сроки вакцинации для переболевших коронавирусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Путин заявил о возможности постепенного снятия ограничений по коронавирусу

25.01.2021 15:23|ПсковКомментариев: 0

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, в связи с чем появилась возможность аккуратно снимать ранее введенные ограничения. Об этом заявил 25 января президент России Владимир Путин.

Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает тех, кто заболел», - сказал он на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества, пишет газета «Известия».

Президент подчеркнул, что количество инфицированных снижается, уже стало меньше 20 тысяч фиксируемых за сутки. «Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», - добавил он.

Глава государства напомнил, что дистанционный режим обучения в вузах был вынужденной мерой.

20 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается тренд на снижение уровня заболеваемости COVID-19. С начала осени суточный прирост не превышал 20 на 100 тыс. человек, что вдвое ниже, чем, например, в Европе.

По словам председателя российского правительства Михаила Мишустина, ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается непростой, но постепенно стабилизируется.

Теги: #президент #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ожидаете ли вы в 2021 году обострения общественно-политической ситуации и роста протестных настроений?
В опросе приняло участие 33 человека
25.01.2021, 16:250 Отменен запрет выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер 25.01.2021, 16:240 Михаил Ведерников поздравил с праздником студентов и Татьян 25.01.2021, 16:050 Крышки-пепельницы украли в парке на Запсковье 25.01.2021, 16:010 Первый переходящий объект «дорожного» нацпроекта 2021 года принят в эксплуатацию
25.01.2021, 15:550 Успешного творческого поиска пожелала псковским студентам Елена Полонская 25.01.2021, 15:440 Бефстроганов и «вязкая» каша: чем накормит пациентов псковская инфекционка 25.01.2021, 15:230 Путин заявил о возможности постепенного снятия ограничений по коронавирусу 25.01.2021, 15:210 Запись награждения стипендиатов премии губернатора размещена на YouTube
25.01.2021, 15:155 Путин ответил на вопрос о «дворце» в Геленджике 25.01.2021, 15:040 Умер псковский кузнец Андрей Мосин 25.01.2021, 14:581 Облздрав: Вакцинация от коронавируса проходит на добровольной основе 25.01.2021, 14:510 Команда артполка стала первой на чемпионате по троеборью в 76-й дивизии
25.01.2021, 14:440 Выставка-презентация «Книга 2020» открылась в Пскове 25.01.2021, 14:400 Сбербанк за год увеличил выдачу образовательных кредитов на 25% 25.01.2021, 14:330 Псковская театральная мастерская «Гвозди» проведет первое прослушивание 26 января 25.01.2021, 14:310 Участок улицы Некрасова перекроют в Пскове на несколько часов
25.01.2021, 14:291 Псковские студенты рассчитывают на зарплату в 20 тысяч рублей 25.01.2021, 14:210 «Постскриптум»: О протестной активности в Пскове. ВИДЕО 25.01.2021, 14:080 Безработный оставил боевую гранату в банке из-под кофе под дверью псковички 25.01.2021, 13:570 В Пскове скончался ветеран педагогического труда Анатолий Карпухин
25.01.2021, 13:530 Более тысячи литров лекарства не пропустили через границу в Псковской области 25.01.2021, 13:391 Более 700 жителей Псковской области привились от COVID-19 25.01.2021, 13:325 Пскович украл еду из магазина и попал в полицию 25.01.2021, 13:140 Игорь Иванов пожелал псковским студентам помнить о профсоюзной поддержке
25.01.2021, 13:110 В 2020 году прибыль клиентам группы «Открытие» принесли 97% торговых идей 25.01.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 25.01.2021, 12:510 В России продлят действие ряда лицензий и разрешений для бизнеса 25.01.2021, 12:370 Мусорный контейнер горел на улице Звездной в Пскове
25.01.2021, 12:241 В облздраве рассказали об последствиях вакцинации от коронавируса 25.01.2021, 12:150 Интеллектуальный помощник учителя может появиться в России 25.01.2021, 12:050 «Постскриптум»: О протестной активности в Пскове 25.01.2021, 11:580 Николай Козловский поздравил великолукских студентов
25.01.2021, 11:500 Теплая погода сохранится в Псковской области 26 января 25.01.2021, 11:417 Еще 145 человек заболели коронавирусом в Псковской области 25.01.2021, 11:350 Исправительная колония №4 отметила 62-ю годовщину образования 25.01.2021, 11:260 Неутомимой энергии и отличной учебы пожелал студентам Александр Братчиков
25.01.2021, 11:170 «Беседка»: О массовой вакцинации псковичей от коронавируса 25.01.2021, 11:102 Более 3 тысяч военнослужащих ВДВ получили первый компонент вакцины от COVID-19 25.01.2021, 11:100 Число летальных исходов от COVID-19 в Псковской области достигло 122 25.01.2021, 11:050 Российские ученые впервые сфотографировали британский штамм коронавируса
25.01.2021, 11:000 Псковичам рассказали, как передать в ПФР новые реквизиты при переходе на систему «МИР» 25.01.2021, 10:521 Полномочия по проверке приютов для животных хотят передать Россельхознадзору 25.01.2021, 10:450 Чемпионат по зимнему офицерскому троеборью стартовал в 76-й дивизии 25.01.2021, 10:411 Драму «Плакать нельзя!» снимут в Псковской области
25.01.2021, 10:380 Более 4 тонн контрабандного мяса не впустили в Россию псковские пограничники 25.01.2021, 10:312 Миллион умных счетчиков может оказаться вне закона 25.01.2021, 10:273 В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров по доверию среди глав регионов 25.01.2021, 10:203 Фотофакт: На улице Волкова закрасили дорожные знаки
25.01.2021, 10:160 Бани и жилые дома горели в Псковской области на выходных 25.01.2021, 10:080 Пыталовских сирот обеспечили жильем после вмешательства прокуратуры 25.01.2021, 10:010 Подрядчик приступил к разборке старого моста через реку Нища в Себежском районе 25.01.2021, 09:580 Молодая псковичка попалась на краже одежды из магазина
25.01.2021, 09:570 Два пожара произошло в Псковской области из-за неосторожного обращения с огнем 25.01.2021, 09:520 Экс-директор псковского предприятия оштрафован за неправомерные действия при банкротстве 25.01.2021, 09:401 Более 2 тысяч правонарушений пресекли на дорогах Псковской области за неделю 25.01.2021, 09:270 Александр Котов от имени депутатов поздравил студентов с праздником
25.01.2021, 09:224 Псковская область получит почти 10 млн рублей на поддержку хлебопеков 25.01.2021, 09:060 Два человека попали в больницу после пожара в Пскове 25.01.2021, 09:040 Названы высокооплачиваемые вакансии для студентов 25.01.2021, 08:550 Скончался звездный стилист Александр Шевчук
25.01.2021, 08:490 В Пскове к транспортным полицейским высадился «Студенческий десант» 25.01.2021, 08:390 В России отмечают Татьянин день 25.01.2021, 08:321 Псковские работодатели назвали главные навыки хороших сотрудников 25.01.2021, 08:200 Программу льготных кредитов на поддержание занятости могут возобновить
25.01.2021, 08:090 Мужчину сбили на пешеходном переходе в центре Великих Лук 25.01.2021, 08:000 В России могут появиться штрафы за незаконные сборы на благотворительность 25.01.2021, 07:490 Кондитеры пожаловались на высокую стоимость сахара 25.01.2021, 07:370 Водитель без прав перевозил с нарушениями младенца и 6-летнего ребенка в Палкинском районе
25.01.2021, 07:240 Время ремонта в жилых домах предлагают ограничить до трех дней в неделю 25.01.2021, 07:151 Россия и Белоруссия проведут рекордное количество совместных военных учений 25.01.2021, 07:000 ПЦР-тест для выявления мутантных штаммов коронавируса разрабатывают в России 24.01.2021, 22:160 Россияне выбрали города для зимних путешествий
24.01.2021, 21:331 Роспотребнадзор: Ситуация по коронавирусу в школах стабильная 24.01.2021, 21:063 Псковский врач рассказал, как перенесли прививку от COVID-19 его близкие 24.01.2021, 20:450 Стало известно, какой фильм возглавил кассу российского кинопроката на выходных 24.01.2021, 20:1511 Губернатор решит проблему с бродячими собаками в псковской деревне
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.