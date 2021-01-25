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Общество

Успешного творческого поиска пожелала псковским студентам Елена Полонская

25.01.2021 15:55|ПсковКомментариев: 0

Глава города Пскова Елена Полонская поздравила студентов с отмечаемым 25 января Днем российского студенчества. Текст поздравления опубликован на официальном сайте ОМСУ Пскова.

«Дорогие студенты! От имени депутатов Псковской городской Думы и себя лично поздравляю вас с Днем российского студенчества - Татьяниным днем! Студенческие годы - яркий, динамичный и переломный период в жизни каждого человека. Это время смелых идей и надежд, чудесная пора юности, любви, дружбы и творческих начинаний. Именно в студенчестве закладываются основы будущей карьеры, формируется жизненная позиция человека, приобретается самый важный капитал – знания. Будущее нашего города напрямую зависит от тех, кто сегодня трудится в студенческих аудиториях», - отметила глава Пскова.

Елена Полонская пожелала студентам крепкого здоровья, счастья, успешного творческого поиска и побед. «Пусть ваша студенческая жизнь будет насыщенной, яркой и разнообразной», - добавила глава города.

Теги: #ОМСУ #праздник #студенты
Источник: Псковская Лента Новостей
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