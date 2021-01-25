Общество

Путин заявил, что не против заняться виноделием

Президент России Владимир Путин признался, что его интересует виноделие как сфера деятельности, и не исключил, что по завершении президентской карьеры пошел бы работать советником по правовым вопросам в этой области.

Фото: rbc.ru

Как передает ТАСС, во время онлайн-беседы со студентами вузов, комментируя опубликованное ранее в интернете «расследование» о якобы принадлежащем ему дворце в Геленджике, Путин отметил, что особо обратил внимание на эпизод, связанный с винодельческим бизнесом.

«Из всего, что я там увидел, я заинтересовался только одним - не как бизнесом, а как видом деятельности. Это виноделие. Это хороший вид деятельности, благородный. Один из моих хороших знакомых со своим партнером занимается небольшим предприятием», - сказал он, указав, что в целом в стране винодельческая отрасль в последние годы развивается.

«Я бы когда-нибудь этим позанимался - не как бизнесом, а как видом деятельности. У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем "Абрау-Дюрсо". Может быть, когда я работу закончу (работу на посту президента - ред.), я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист в области права. Сейчас мы закон приняли, и я в этом кое-что начинаю понимать», - порассуждал о своем будущем Путин.

«Но бизнес меня никогда не интересовал. Не потому, что это плохо, наоборот, я считаю это благородным занятием, если думать о социальной стороне бизнеса, о создании рабочих мест, о развитии отраслей экономики. Но это не мое совсем», - признался он, заверив, что «не занимался этим (бизнесом - ред.) никогда»

В то же время президент указал, что некоторые его коллеги являются известными бизнесменами, например, экс-президент США Дональд Трамп или бывший украинский лидер Петр Порошенко, который «даже будучи президентом, занимался бизнесом, открывал офшорные компании и счета в офшорах».