В России готовятся выпустить вакцину для профилактики аллергии на кошек

Вакцина для профилактики аллергии на кошек, которую разрабатывает Сеченовский университет, может появиться уже в 2021 году. Об окончании исследований сообщил ректор университета Петр Глыбочко, пишет РИА Новости.
Источник: sechenov.ru
«Сейчас мы готовим аллергены против аллергии от кошек. Они практически готовы. Если пандемия не помешает, в этом году будет», - сказал он на встрече с журналистами.
Петр Глыбочко уточнил, что исследования уже завершились, но документы на регистрацию препарата пока еще не поданы.
Ранее сообщалось, что вакцину для профилактики аллергии на кошек начали разрабатывать российские специалисты совместно с коллегами из Венского университета.
Ученые считают, что кошки выделяют белки, вызывающие у людей аллергию, в качестве защитной реакции - чтобы отпугивать хищников и оборонять территорию.