Общество

В России готовятся выпустить вакцину для профилактики аллергии на кошек

Вакцина для профилактики аллергии на кошек, которую разрабатывает Сеченовский университет, может появиться уже в 2021 году. Об окончании исследований сообщил ректор университета Петр Глыбочко, пишет РИА Новости.



Источник: sechenov.ru

«Сейчас мы готовим аллергены против аллергии от кошек. Они практически готовы. Если пандемия не помешает, в этом году будет», - сказал он на встрече с журналистами.

Петр Глыбочко уточнил, что исследования уже завершились, но документы на регистрацию препарата пока еще не поданы.

Ранее сообщалось, что вакцину для профилактики аллергии на кошек начали разрабатывать российские специалисты совместно с коллегами из Венского университета.

Ученые считают, что кошки выделяют белки, вызывающие у людей аллергию, в качестве защитной реакции - чтобы отпугивать хищников и оборонять территорию.