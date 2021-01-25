Общество

Около тысячи псковичей получили первую дозу вакцины от COVID-19

Около тысячи псковичей по состоянию на 25 января получили первую дозу препарата «ГамКовидВак», который используется для профилактики распространения COVID-19. Об этом объявила первый вице-губернатор Вера Емельянова в понедельник, 25 января, в рамках совещания по актуальным вопросам реализации проектов в социальной сфере.

Оба компонента вакцины в регионе получили порядка 200 человек, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко уточнила, что в Псковскую область поступило более 3-х тысяч доз «ГамКовидВак», массовые поставки препарата продолжатся с 27 января.

Она напомнила представителям муниципалитетов, что вакцинация носит массовый характер. При этом, по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, определены приоритетные группы по медицинским показаниям (граждане старше 55 лет, лица с хроническими заболеваниями), а также по профессиональной деятельности (медицинские, социальные, педагогические работники, представители органов правопорядка, СМИ, волонтеры, государственные и муниципальные гражданские служащие, учащиеся старше 18 лет и др.).

Для организации вакцинации проводится предварительная запись, которая осуществляется через номер единой службы «122» с перенаправлением в медучреждения региона, колл-центры поликлиник, через обращение на сайте «Госуслуги», посредством личного посещения лечебного учреждения. Для вакцинации не требуется дополнительная диагностика, перед введением препарата пациент заполняет анкету, а также проходит медосмотр.

Марина Гаращенко также доложила, что на территории региона работают 10 прививочных пунктов, ведется работа по организации условий хранения препарата во всех поликлинических отделениях региона. Вакцинация будет производиться и по принципу приближения услуги для граждан. В связи с этим прорабатываются вопросы организации выездной вакцинации в отдаленные населенные пункты региона с сохранением холодовой цепи.

Чиновник обратила внимание и на необходимость организации составления списков желающих привиться от COVID-19 на крупных предприятиях и учреждениях с целью их передачи в медучреждения для включения в график вакцинации.

В завершение Вера Емельянова подчеркнула, что массовая вакцинация проводится по поручению президента РФ. Первый вице-губернатор призвала активнее проводить информационную работу в муниципалитетах, а также призывать граждан максимально использовать дистанционные формы взаимодействия для записи на процедуру.

«Вакцинация от COVID-19 является на сегодняшний день задачей № 1. Этот вопрос требует от нас максимальной организации и концентрации сил. Хотелось бы обратить внимание на принятие организационных мер на уровне муниципалитетов, чтобы поставленные задачи были выполнены в полном объеме и с максимальным эффектом. Мы будем контролировать процесс вакцинации в ежедневном режиме», - подчеркнула Вера Емельянова.