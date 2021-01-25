Общество

Книге «Два капитана» посвятили выставку в Музее ВВС Северного флота

29 января в филиале Военно-морского музея Северного флота — Музее Военно-воздушных сил СФ — в посёлке Сафоново Мурманская области начнет работу новая выставка, посвященная известному произведению писателя Вениамина Каверина «Два капитана». Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ со ссылкой на пресс-службе северного флота.

Над этой книгой автор работал во время Великой Отечественной войны в главной базе Северного флота — городе Полярном. Приключенческий роман «Два капитана», девизом которого стала фраза «Бороться и искать, найти и не сдаваться», стал настольной книгой послевоенного поколения, был экранизирован, а в 1946 году — удостоен Сталинской премии.

На выставке в Музее ВВС будет представлен ряд экспонатов, связанных с жизнью Вениамина Каверина на Крайнем Севере и уникальный экземпляр романа, подаренный автором легендарному подводнику – Герою Советского Союза Александру Маринеско, торпедировавшему в 1945 году немецкий транспорт «Вильгельм Густлов».

Напомним, в псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В.А. Каверина существует уникальный музей одного литературного произведения – романа «Два капитана» В.А. Каверина. Псков - родной город Вениамина Каверина, поэтому музей открыт именно здесь. Его экспонаты рассказывают о семье, в которой рос Каверин, об истории создания самого романа и освоении Крайнего Севера.

Тематические блоки музея позволяют не только узнать об истории возникновения замысла. С 16 октября 2017 года Музей романа «Два капитана» приостановил свою деятельность в связи с ремонтными работами, сообщается на сайте библиотеки.