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Общество

518 земельных участков для ИЖС сформировали в Дедовичах

25.01.2021 22:18|ПсковКомментариев: 0

Администрацией Дедовичского района совместно с городским поселением «Дедовичи» проведены работы по разработке проекта планировки территории Дедовичи. Как сообщается в группе администрации В Контакте, в результате сформировано 518 земельных участков площадью, в основном, по 1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства. Уже выполнены работы по межеванию и проводится их регистрация в Росреестре.

В настоящее время на кадастровый учет поставлено 430 земельных участков. 145 участков будут предоставлены бесплатно в собственность многодетным семьям. Расположены эти участки по улицам Бундзена, Лихачевская, Зеленая, пер. Хвойный, пер. Звездный, пер. Светлый, пер. Ясный.

285 участков могут быть предоставлены любому желающему в аренду на 20 лет с последующим выкупом за 3% от кадастровой стоимости после регистрации на данном земельном участке жилого строения, а также 20% от стоимости после регистрации на данном участке нежилого строения (например, гаража). Данные участки расположены на улицах Сергея Бакулина, Виноградова, Есенина, Вячеслава Мельника, Рельсовая, Дорожная, Зеркальная, Цветочная.

Желающие приобрести земельный участок для индивидуального жилищного строительства могут обратиться с заявлением в администрацию городского поселения «Дедовичи» по адресу: рп. Дедовичи, пл.Советов, д.6, каб.7, телефон - 93-110

Теги: #дедовичский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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