Общество

Специалист оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян рассказал о рисках прививания от коронавируса для бессимптомных носителей.

Эксперт пояснил, что вакцина не может нанести вред этой категории людей, пишет газета «Известия». «Если контакт с вирусом был, но никакой клинической картины при этом нет, то есть вирус не размножается в дыхательных путях, этой ситуации опасаться не нужно», - уточнил он.

Арег Тотолян указал на то, что от вакцинации следует воздержаться при наличии признаков ОРЗ, например, температуры 37-38 градусов. Также он рекомендовал не принимать решение о вакцинации самостоятельно, а довериться рекомендации врача - специалиста по вакцинопрофилактике.