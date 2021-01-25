Общество

Эксперт прогнозирует снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле

Показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 к середине весны могут снизиться вдвое. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое, - приводит его слова РИА Новости. - Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком.

По его словам, ситуация уже скоро резко может стать лучше, однако вакцинация даже с учетом ее массового начала идет медленнее, чем распространяется вирус.

Всеобщая вакцинация обязательна для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны, добавил эксперт.