Общество

Около 6000 заявителей обратилось в госфонд данных псковского Росреестра в 2020 году

Управление Росреестра по Псковской области сфере землеустройства, мониторинга земель подвело итоги деятельности за 2020 год. За оказанием государственной услуги по предоставлению документов государственного фонда данных (ГФД), полученных в результате проведения землеустройства, и информации о документах ГФД обратилось 5898 заинтересованных лиц. Количество предоставленных копий материалов и документов ГФД по заявлениям заинтересованных лиц составило 6073 единицы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Наиболее востребованными материалами ГФД являются землеустроительные дела, а также планово-картографические материалы по изучению и инвентаризации земель.иОбщий объем документов ГФД на территорию Псковской области составляет 583093 документа.

На государственную экспертизу землеустроительной документации поступило 36 землеустроительных дел по описанию границ муниципальных образований Псковской области, из них по 7 делам отказано в приеме по причине несоответствия техническим условиям и требованиям действующего законодательства, 12 дел приняты в ГФД.

В 2020 году управлением совместно с филиалом Росреестра по Псковской области и комитетом Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике проведено 12 заседаний комиссии по подготовке проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования городских, сельских поселений, межселенных территорий, муниципальных районов Псковской области, расположенных на приграничных территориях. На заседаниях комиссии были рассмотрены вопросы о предельных размерах земельных участков и предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градостроительных регламентах правил землепользования и застройки поселений приграничных районов, а также необходимости внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Псковской области по обращениям физических, юридических лиц и представителей муниципальных образований.

Напомним, что управлением Росреестра на регулярной основе осуществляется проведение тематических «горячих линий», относительно различных сфер деятельности регионального ведомства.

В минувшую пятницу в управлении состоялась очередная «горячая» телефонная линия. На вопросы отвечал начальник отдела землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости Руслан Кудашов. В ходе «горячей» линии поступило несколько звонков. Начальник отдела помог гражданам разобраться в вопросах, касающихся предоставления сведений из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства. Так же разъяснил порядок предоставления заинтересованным лицам землеустроительной документации из государственного фонда данных, рассказал, на каком основании может быть выдана информация, отнесенная к категории общедоступной, и информация, отнесенная к категории ограниченного доступа, ответил, могут ли получать материалы госфонда доверенные лица.